Moers: Neue Studie zu Big Data am Niederrhein

Moers 75 Prozent der Unternehmen am Niederrhein sind um systematische Datennutzung bemüht, doch weniger als die Hälfte wertet Daten konsequent im Hinblick auf den Markt aus: Zu diesem Ergebnis ist eine Umfrage der Commerzbank unter bundesweit 2004 mittelständischen Unternehmen, darunter 170 am Niederrhein, gekommen.

Der deutsche Mittelstand brauche einen "Weckruf", um das riesige Potenzial von Big Data, also Daten über Markt, Kundeninteressen und das eigene Unternehmen, zu nutzen, erklärte Kai Uwe Schmidt, als Niederlassungsleiter verantwortlich für das Firmenkundengeschäft am Niederrhein, bei einer Veranstaltung vor 120 Unternehmern aus der Region auf der Krefelder Rennbahn. Die Ergebnisse der Studie wurden dort vorgestellt und diskutiert. Das Interesse in der Unternehmerschaft war sichtlich groß. Einige Ergebnisse: Nur 42 Prozent der befragten Unternehmer am Niederrhein nutzen Daten für die Individualisierung von Angeboten, nur 32 Prozent für dynamische Preisgestaltung, bei der also die Preise schnell an die Nachfrage angepasst werden. "Damit ist der Niederrhein Schlusslicht im regionalen Vergleich", heißt es in der Studie. 33 Prozent der Unternehmen arbeiten datenbasiert an neuen Geschäftsmodellen - das sind fünf Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. "Unsere Studie zeigt, dass in Deutschland die in Big Data Analytics steckenden Vorteile, die Google und Amazon groß gemacht haben, bei weitem nicht ausgeschöpft werden", resümierte Andre Carls, Bereichsvorstand Mittelstandsbank West.