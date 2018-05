Moers: Meerbecker Traditionsfirma modernisiert sich

Moers Zur Übergabe der Geschäftsleitung beim Bekleidungsgeschäft Gradisar gratulierte der Bürgermeister.

Margot Klein hat das Ladenlokal in der Zwickauer Straße vor Kurzem offiziell an ihre Tochter Anke Reinsch übergeben. Mit dem Wechsel in der Leitung ist das Geschäft in "grad 3 concept store" umbenannt worden.