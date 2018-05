Rheurdt: Neue Ideen für das Herz Schaephuysens

Rheurdt Vier Architekturbüros stellten dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung ihre Pläne dazu vor, wie sich Bürgermeister-Beelen-Platz und Pastoratstraße entwickeln sollen. Die Entscheidung fällt voraussichtlich Anfang Juli.

Alle Büros setzen auf eine zweieinhalbgeschossige Bebauung. Dies wirkt kleinteilig, anders als die, die vor zwei Jahre von der GWS Wohnungsbaugenossenschaft Geldern vorgeschlagen und von der Politik abgelehnt worden war. Alle Büros regen an, die Fläche zur Hauptstraße als Parkplatz zu belassen. Sie wollen die Anzahl der 45 öffentlichen und privaten Stellplätze nicht verändern. Die Fläche soll zur Hauptstraße hin offen sein. Alle Büros schlagen vor, parallel zur Grünstraße Gebäude zu errichten. Außerdem planen alle, in den Erdgeschossen ebenerdige, seniorengerechte Wohnungen und optional Geschäfte einzurichten.

Darüber hinaus gibt es Unterschiede. Robert Wetzels, bob-architektur aus Köln, will mit seinen Gebäuden Räume schaffen und die Grünfläche um das Pastorat in die Siedlung hineinzeihen. Um den runden Hof ordnet er versetzt elf verklinkerte Häuser an.

Ralf Schiwy, "schiwy architektur" Rheurdt, setzt auf Pragmatismus. Das "Dachgeschoss" seiner Gebäude ist ein Vollgeschoss mit begrüntem Flachdach, das sich hinter einem Mansarddach verbirgt, wie neue Häuser mit Mansarddach in alten niederländischen Seestädten. Er will mit drei Gebäuden, die mächtig wirken, einen kleinen Platz hin zur Grünstraße schaffen.

Nils Lehmann setzt ebenfalls auf Pragmatismus. Der Architekt, der im Schaephuysener Ortskern in einen alten Bauernhof wohnt, regt eine Tiefgarage an. Um diese nicht wie einen Kerker wirken zu lassen, will er sie an einigen Punkten oben zu einem Park öffnen, der von drei Gebäuden umgeben ist.