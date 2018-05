Moers: Josef und Margret Hanio: Verliebt seit Kindertagen

Moers Der langjährige Backstubenchef des Cafés Mehrhoff und seine Frau feierten gestern Diamanthochzeit.

Sie kennen und mögen sich seit Kindertagen. Denn erstmals führte der liebe Gott Josef und Margret Hanio bereits 1941 in der Gehörlosenschule in Trier zusammen. Sie kam aus Kevelaer, er aus Erden an der Mosel. Später verschlug der Krieg die beiden in verschiedene Richtungen. Doch 1950 liefen sie sich erneut über Weg - und aus Sympathie wurde Liebe. Man sah sich ab und an, sandte viele Briefe hin und her. "Er schrieb immer von Heirat", erzählte gestern Margret Hanio. 1958 ging's endlich vor den Altar.