Moers: Zum Hüsch-Geburtstag lästert Salim Samatou

Moers Der Sieger des Wettbewerbs "Das schwarze Schaf" vom Niederrhein gab eine Extravorstellung.

Der Kammermusiksaal des Moerser Martinstiftas bot den Rahmen für eine Erinnerung an den Altmeister des Kabaretts vom Niederrhein, Hanns Dieter Hüsch. Am 6. Mai wäre er 93 Jahre alt geworden. Am Wochenende wurde der von Hüsch initiierte Preis "Das schwarze Schaf" vergeben - Sieger aus rund 90 Bewerbern wurde, wie berichtet, der Comedian Salim Samatou. Der Moerser Beigeordnete Wolfgang Thoenes begrüßte das Publikum zur kleinen Geburtstagsfeier mit dem Preisträger. Thoenes dankte der Sparkasse am Niederrhein, die erneut den Wettbewerb ermöglicht hatte, wie auch dem Freundeskreis Hanns Dieter Hüsch, der mit verschiedenen Aktivitäten an den Meister des feinsinnigen wie nachdenklichen Humors erinnerte.