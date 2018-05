Moers : Daniela Gillner ist jetzt die neue Hausherrin im Moerser Stadtarchiv

Moers Die neue Stadtarchivarin möchte die digitale Langzeitarchivierung nach vorne bringen. Gleichzeitig legt sie großen Wert auf die Archivpädagogik. Schüler sind willkommen.

In den ersten Maitagen hat Daniela Gillner im Souterrain des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums ihre neue Stelle angetreten. Sie folgt auf Christoph Spilling als neue Moerser Stadtarchivarin (RP berichtete). "Ich habe einen wirklich guten Eindruck gewonnen. Das Stadtarchiv wird von den Bürgern wahrgenommen, und die Erschließung ist gut vorangeschritten", erklärte sie jetzt in einem Pressegespräch in ihrer neuen Wirkungsstätte. Daniela Gillner wechselte vom Kreisarchiv Viersen in die Grafenstadt. Dort residierte sie auf der Burg Kempen. Die ersten wissenschaftlichen Anfragen in Moers hat sie bereits beantwortet. "Aber auch Anfragen von Familienforschern zu Personenstandsregister gab es schon", berichtete sie.

"Daniela Gillner hat eine exponierte Stelle in unserer Verwaltung übernommen", sagte Kulturdezernent Wolfgang Thoenes. "Das Stadtarchiv ist Anlaufstelle für alle orts- und familiengeschichtlichen Fragen. Es ist der Ort der kommunalen Überlieferung", fügte Diana Finkele, Leiterin des Eigenbetriebs Bildung, hinzu. Daniela Gillner versteht ihre Aufgabe als Dienstleistung. "Das Archiv ist kein geheimer Ort, den niemand betreten darf. Mir ist es deshalb wichtig, präsent zu sein, und allen Fachbereichen in der Verwaltung zu zeigen, was wir für sie leisten können. Das Stadtarchiv ist keine Altpapier-Ablage."

Zwei Projekte will sie in den nächsten Jahren besonders vorantreiben. Dazu gehört auch die Umsetzung des E-Government-Gesetzes. "Man muss sich dem Prozesse stellen. Dabei geht es vor allem auch um die Frage, wie man elektronische Informationen für die Zukunft bewahren kann. Daten müssen auch in 100 Jahren noch zu lesen sein", erläutert Gillner. Das ist jedoch keine Aufgabe für einen allein. "Da muss auf Landesebene viel passieren." Moers sei Teil eines großen Verbundes. In einem ersten Schritt solle in der Grafenstadt der komplette Plakatbestand digitalisiert werden, aber auch digital zur Verfügung gestellte Personenstandsregister würden die Nutzer nachfragen.

Ein großer Bereich, der Gillner am Herzen liegt, ist die historische Bildung. "Unser Standort ist prädestiniert, um mit Schülern zu arbeiten." Sie könnten vor Ort lernen, wie man mit Quellen aus dem Stadtarchiv arbeitet. "Hier findet man Dokumente, die es nicht auf Wikipedia nachzulesen gibt", betont die Moerser Stadtarchivarin, die selbst zwei Kinder hat. Sie lebt mit ihrer Familie in Moers.

