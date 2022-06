Enni reagiert auf Probleme wegen Überfüllung : Nur noch Tagestickets für Freibäder in Moers

Moers Enni will Probleme wie am letzten Wochenende im Moerser Solimare vermeiden. Wer sich im Onlinesystem für einen Tag entschieden hat, kann den Besuch künftig noch bis zu 24 Stunden vorher kostenlos umbuchen.

Der Sommer legt aktuell eine Pause ein, schon in der kommenden ersten Ferienwoche prognostizieren Meteorologen aber wieder Freibadtemperaturen. So rechnet Lutz Hormes, Geschäftsführer der Enni Sport & Bäder Niederrhein, damit, dass auch die Moerser Freibäder wieder gut besucht sein werden. „Dann soll der Badespaß für jeden Badbesucher auf keinen Fall am Eingang enden“, bedauert Hormes die Probleme des vergangenen Hitze-Wochenendes im Freibad Solimare. Da dabei einige Ticketinhaber vor verschlossenen Türen standen, habe Enni die Tickets ohne Einlassgarantie ab sofort komplett aus dem Angebot genommen. „Badegäste müssen sich nun auf einen Tag festlegen“, sagte Hormes. Die in Schlechtwetterphasen vorteilhaften Tickets ohne terminliche Bindung hatten im übervollen Bad am Wochenende Probleme verursacht.