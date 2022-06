Freibad in Moers : Großer Ansturm sorgt für Ärger am Solimare

Moers Am Samstagnachmittag eskalierte die Situation beim Einlass zum Moerser Freibad Solimare, die Polizei musste eingreifen. Wie es zu dem Ärger kam, erläutert Enni-Sprecher Herbert Hornung.

Der bislang heißeste Tag des Jahres lockte am Samstag vielerorts viele Menschen in die Freibäder. Für reichlich Ärger sorgte dies am Moerser Solimare, wie zahlreiche Kommentare bei Facebook zeigen. Trotz zuvor gebuchter Eintrittskarten seien viele Familien nicht in das Freibad eingelassen wurden, heißt es dort. Seit drei Jahren lassen sich Eintrittskarten für die Enni-Bäder nur noch vorab über eine Online-Plattform buchen, erläutert Herbert Hornung, von der Pressestelle der Enni am Sonntag auf RP-Nachfrage. Dort lassen sich zum einen Pauschaltickets (ohne feste Tagesauswahl) als auch Tickets mit fester Tagesauswahl buchen. „Das lief bis dato und auch am Samstag zunächst gut“, so Hornung. Sowohl Gästen, die einen festen Tag gebucht hatten als auch Gästen mit Pauschalticket kamen ins Freibad. Um 13 Uhr kam vom Bäderleiter jedoch die Ansage, dass das Solimare bereits so voll sei, dass nur noch Gästen mit einem Datum-basierten Ticket der Eintritt gewährt werden konnte. „Leider wollten dies nicht alle Besucher akzeptieren“, so Hornung und verweist darauf, dass der Besitz eines Pauschaltickets keinen Zutritt garantiert, wenn das Bad voll ist. „Einige kletterten über die Drehkreuze und Zäune, um dennoch ins Bad zu gelangen.“ Teilweise seien den Mitarbeitern Schläge angedroht worden. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, wurde die Polizei gerufen und der Zutritt zum Bad komplett gesperrt. „Das hatte leider zur Folge, dass auch Personen mit festdatiertem Ticket nicht mehr ins Bad gelassen werden konnten“, erklärt Hornung und bedauert die Situation. „Wir müssen überlegen, was wir besser machen können, damit der Unterschied zwischen den Tickets deutlicher wird.“ Personen, die am Samstag trotz datiertem Ticket nicht mehr ins Solimare gekommen seien, hätten die Möglichkeit, über die Online-Plattform einen anderen Tag auszuwählen oder das Ticket in ein Pauschalticket (Gültigkeit zwölf Monate) umzubuchen.