Eilbeschluss am Oberverwaltungsgericht in Sachen Moers Festival Ab Mitternacht gilt Pfingsten am Rodelberg die Nachtruhe

Die Stadt Moers hatte laut Oberverwaltungsgericht am 10. Mai 2023 eine Ausnahmegenehmigung vom Verbot der Störung der Nachtruhe für Konzerte auf der Bühne am Rodelberg am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils bis Mitternacht erteilt; am Montag müssen die Konzerte um 22 Uhr enden. Dabei habe sie sich an der seit 1996 in der Stadt Moers bestehenden Verwaltungspraxis orientiert, die auf einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1992 beruhe und im Jahr 1996 mit lärmbetroffenen Anwohnern abgestimmt worden sei.