Bildung in Moers Abiturient baut Roboter für Operationen am Knie

Eine einzigartige Premiere fand an diesem Dienstag im Moerser Gymnasium in den Filder Benden statt. Im Rahmen des seit vielen Jahren dort schon möglichen fünften Abiturfaches „Besondere Lernleistung“ ließ der 18-jährige Abiturient Steve Sandkoop am Vormittag von einem von ihm selber entwickelten und gebauten Roboter die womöglich weltweit erste in einem Klassenzimmer stattfindende Knieoperation durchführen.