Mit Trainer Thilo Munkes gelingt der Aufstieg Eintracht Wardt ballert sich zurück in die Kreisliga B

„Leute, passt auf. Am Freitag wird es laut – der Traktor steigt auf.“ So überschreibt die Mannschaft ihre Saisonabschluss-Party am Freitag, 2. Juni, ab 19 Uhr. Es gibt 100 Liter Freibier. Bevor die Spieler auf den Aufstieg anstoßen können, müssen sie noch die Heimpartie auf dem „Acker“ gegen den SV Millingen II hinter sich bringen. Um 19.30 Uhr ist Anstoß. Munkes: „Das Spiel wird allerdings keine Spaßveranstaltung sein. Wir wollen in dieser Saison zu Hause ungeschlagen bleiben.“ 22 der 25 Begegnungen hat die Eintracht für sich entschieden und 104 Tore erzielt. „Wir haben ehrlichen Fußball gezeigt. Asberg III und der GSV Moers IV waren fußballerisch schon stärker“, meint der Coach. Seine Mannschaft war jedoch in den entscheidenden Momenten da. So wurden beide Partien gegen den Tabellenzweiten aus Asberg gewonnen. „Nach dem 3:2 im Hinspiel haben wir das erste Mal laut darüber nachgedacht, was in dieser Saison für uns möglich sein könnte“, so Munkes.