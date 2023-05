Wettbewerbsteilnehmer aus Moers Anne-Frank-Gesamtschule hat gute Chancen auf den Titel „Deutschlands beste Schule“

Seit 2006 wird von der Robert-Bosch-Stifung und der Heidehof-Stiftung in Stuttgart gemeinsam alljährlich ein Preis für die fünf besten Schulen Deutschlands vergeben. In diesem Jahr befindet sich unter den 20 aussichtsreichsten Bewerbern auch die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) in Moers-Rheinkamp. Dazu erhielt sie jetzt Besuch von vier der aus insgesamt 41 Mitgliedern bestehenden Auswahljury und zwei Vertretern der Robert-Bosch-Stiftung.