Seit mehr als 50 Jahren bei Moerser Autohaus Ein ganzes Berufsleben lang ein Arbeitgeber

Fünf arbeitsame Jahrzehnte im Repelener Autohaus Rheims liegen hinter Reinhard Ebel. Jetzt verabschiedet sich der 65-Jährige aus dem aktiven Berufsleben, das er – was heute kaum noch denkbar erscheint – bei ein und demselben Arbeitgeber verbracht hat. Ebel erinnert sich daran, wie am 1. August 1972 seine Ausbildung begann. „Ich habe als Stift in der Werkstatt angefangen“, erzählt er. Rumschrauben an Motoren, umbauen und ans Laufen bringen war seit jeher seine Leidenschaft.