Im Finale in Asberg wartet der SV Budberg SSV Lüttingen ist heiß auf den Frauen-Kreispokal

Dieses Endspiel will sich Alina Remy auf keinen Fall entgehen lassen. Die 27-jährige Fußballerin vom SSV Lüttingen, die nach Hamburg gezogen ist, wird über Pfingsten an den Niederrhein kommen, um am Montag, 13 Uhr, im Kreispokal-Finale auf dem Kunstrasen des TV Asberg mit dem Bezirksliga-Team gegen den SV Budberg für eine Überraschung zu sorgen. „Wir werden nicht mit der typischen Startaufstellung spielen. Alle sind heiß auf diese Partie“, sagt SSV-Trainer Burkhard Euwens, dem 17 Spielerinnen zur Verfügung stehen. Lüttingen will gegen den Niederrheinligisten Historisches schaffen und erstmals in der Vereinsgeschichte den Kreispokal gewinnen. Laura Derks, Kerstin Kremers und Katja Schulz fehlen. Steffi Kremers ist angeschlagen. Nele Hoffmann wird aus beruflichen Gründen letztmals für den SSV auflaufen.