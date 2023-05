Spendenaktion VereinsLiebe Wertschätzung für das Ehrenamt

Es gehe aber nicht nur um eine finanzielle Unterstützung, sagte Lohmann weiter. Noch wichtiger sei es, mit dem Wettbewerb dem ehrenamtlichen Engagement „die Bühne zu geben, die es verdient hat“. Die Arbeit in den Vereinen sei wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Wenn in der Welt „ein Problem das nächste jagt“, bräuchten die Menschen einen Ort der Sicherheit und des Miteinanders. „Dafür stehen unsere Vereine in ihrer großen Vielfalt.“ Darum sei der Wettbewerb wichtig: „um das zu stärken, was uns in dieser Welt zusammenhält: Gemeinschaft“, sagte Michael Kowalle, Regionaler Verlagsleiter Niederrhein der Rheinischen Post. Beiden Unternehmen sei es „ein wichtiges Anliegen“, die Vereine und das Ehrenamt vor Ort zu unterstützen.