Einbruch in Moerser Gemeindezentrum Computer für ukrainische Waisenkinder gestohlen

Das ehrenamtliche Team hat seit Anfang Februar 2023 schon mehr als 200 Geräte, die von Firmen und Privatpersonen gespendet wurden, im Gemeindezentrum aufbereitet und in der jeweiligen Landessprache programmiert. Montags und an vielen Wochenenden haben etwas sechs ehrenamtlich Mitarbeitende in vielen Stunden an den Geräten gearbeitet.