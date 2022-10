St. Josef Krankenhaus : Chefarzt Christoph Vogt erhält Professur

Chefarzt Christoph Vogt. Foto: St.-Josef-Krankenhaus

Moers Christoph Vogt, Chefarzt der Inneren Medizin am St. Josef Krankenhaus Moers, erhielt die Ernennungsurkunde zum Honorar-Professor an der deutschen Niederlassung der Universität Neumarkt in Hamburg.

Die Covid-Pandemie war das Thema der ersten Vorlesung von Christoph Vogt, Direktor des Zentrums für Innere Medizin am St. Josef Krankenhaus in Moers, auf dem Campus des UMCH (Universitätsmedizin der Universität Neumarkt a. M. Campus Hamburg) in Hamburg-Bahrenfeld. Das UMCH ist die deutsche Niederlassung der Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik in Neumarkt an Mieresch in Rumänien, die in Hamburg den Studiengang Humanmedizin numerus-clausus-frei in englischer Sprache anbietet.

Bei seiner Antrittsvorlesung ging Vogt, der seit 2006 als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und seit 2018 als Direktor des Zentrums für Innere Medizin am St. Josef Krankenhaus tätig ist, auf die Schwierigkeiten im Umgang mit einer globalen Pandemie ein. „Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die durch Viren verbreitet werden, stellt eine große Bedrohung für die gesamte Menschheit dar,“ so Vogt, der über den aktuellen Entwicklungs- und Forschungsstand der Pandemie berichtete und einen Ausblick in die Zukunft wagte.

Mit seiner Antrittsvorlesung erhielt Vogt die Ernennungsurkunde zum Honorar-Professor. Der Senat der Universität hatte in seiner Sitzung einstimmig der Ernennung zu dieser ehrenamtlichen Lehrtätigkeit zugestimmt. „Mir persönlich macht die Betreuung von Studentinnen und Studenten großen Spaß“, berichtet Vogt. „Außerdem liefert meine Tätigkeit in einer großen Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Infektionsmedizin eine enorme Fülle praktisch relevanter Daten, die sich für die klinische Ausbildung von Studenten bestens anbieten. Die neuen Möglichkeiten der positiven Zusammenarbeit mit intensivem wissenschaftlichem Austausch mit der Universität in Hamburg gefallen mir sehr und haben mich überzeugt, Dozent und Fachverantwortlicher am UMCH und jetzt Honorarprofessor der Universität zu werden.“