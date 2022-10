Handball-Landesliga : TV Schwafheim bleibt verlustpunktfrei

Kreis Das Wiedemann-Team gewann, ohne zu überzeugen. Eine starke Hälfte reicht dem TuS Lintfort nicht. Der TuS Xanten spielte desolat. Der SV Neukirchen holte einen Punkt.

Von der ersten Sekunde an schenkten sich beide Mannschaften nichts, insbesondere die Deckungsreihen kämpften um jeden Zentimeter. So gelang es weder den Hausherren noch den Gästen, sich während der Partie auch nur einmal etwas weiter abzusetzen. Dramatisch wurde es dann in der Schlussphase, denn St. Tönis führte 18 Sekunden vor dem Abpfiff noch mit 23:22, allerdings war der SVN im Ballbesitz. Casper nahm eine Auszeit, den Torhüter zugunsten eines siebten Feldspielers aus dem Spiel und besprach mit seinen Mannen, was folgen sollte. Und es funktionierte, denn auf der Uhr waren noch neun Sekunden zu absolvieren, als Luca Böckel den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. Tore: Böckel (9), Heinz, Körschen, M. Casper (je 3), Felten (2), S. von Zabiensky, Kaplanek und von Twickel.