Rheinland Klinikum Neuss : Lukaskrankenhaus steht wieder auf der FOCUS-Bestenliste

Neuss Das Lukaskrankenhaus hat es erneut auf die FOCUS-Bestenliste geschafft. Auch das Rheinland Klinikum in Dormagen ist auf der Liste vertreten. Welche Platzierung sie genau erzielt haben.

Es ist wieder soweit: Das Magazin FOCUS Gesundheit hat die jährliche Liste der Top Kliniken Deutschlands veröffentlicht. Und auch in diesem Jahr hat das Lukaskrankenhaus, Rheinland Klinikum, erneut einen Platz unter den Top 100 der 1659 öffentlichen Krankenhäuser erzielt: Das Neusser Krankenhaus liegt auf Rang 96. Zudem belegt das Haus Platz 22 in Nordrhein-Westfahlen. Auch das Rheinland Klinikum Dormagen hat es auf die Liste geschafft, es kommt auf Rang 84.

Doch auch bei den Einzelkliniken schneidet das Rheinland Klinikum gut ab. So sind aus dem Lukaskrankenhaus jeweils vier Top-Kliniken aufgeführt: die Medizinische Klinik I mit der Kardiologie, die Chirurgische Klinik I für die Hernienchirurgie, die Chirurgische Klinik II mit der Handchirurgie und die Urologie für die Behandlung von Prostata-Krebs. Aus dem Standort Dormagen hat es die Frauenklinik für die Gynäkologische Chirurgie unter Deutschlands Top-Kliniken geschafft.

Zur Info: Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine FOCUS und FOCUS Gesundheit Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Die Listen entstehen in umfangreicher Recherche mit dem Kooperationspartner FactField. Das Recherche-Institut befragt für das Magazin diesbezüglich regelmäßig Oberärzte und niedergelassene Fachärzte und ermittelt so, wer auf seinem Fachgebiet gute Arbeit leistet. Außerdem sind alle aufgelisteten Ärzte dazu berechtigt, das FOCUS Top-Mediziner-Siegel zu tragen.