Willibrord-Spital : Neuer Chefarzt für die „Bauch-Medizin“

Dr. Jochen Heger mit Alexander Schmithausen, Dr. Esmatollah Kasim und Dr. Christian Niemeyer (v.l.). Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Dr. Esmatollah Kasim löst am Willibrord-Spital in der Gastroenterologie/Innere Medizin Dr. Christian Niemeyer ab, der in Ruhestand geht. Der neue Chefarzt möchte die Abteilung, die einen guten Ruf genießt, weiterentwickeln.

Im Emmericher Willibrord-Spital geht eine Ära zu Ende: 32 Jahre lang war Dr. Christian Niemeyer für das Emmericher Krankenhaus tätig. Zunächst als Oberarzt und dann als Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin/Gastroenterologie. Ende des Monats geht der 66-jährige Facharzt, dessen Namen viele Patienten mit dem Gebiet der Darmuntersuchungen verbinden, in den Ruhestand.

Mit Dr. Esmatollah Kasim steht bereits ein Nachfolger bereit. Der 51-jährige, aus Kabul stammende neue Chefarzt hat auf dem Gebiet der Gastroenterologie bereits jahrzehntelange Erfahrungen sammeln können. Nach Medizinstudium und Promotion in Berlin arbeitete er an der Charité in der Bundeshauptstadt, wechselte dann ins Ruhrgebiet, wo er sich in seinen Stationen in Essen und Bottrop an Krankenhäusern wirkte, an denen die Gastroenterologie zu den jeweiligen Schwerpunkten gehörte. Zuletzt war er leitender Oberarzt am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort.

Info Diagnostik, Therapie und Prävention Innere Medizin Die Gastroenterologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin. Sie befasst sich mit Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der mit diesem Trakt verbundenen Organe Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Schwerpunkte innerhalb des Fachgebietes sind die Endoskopie, die Hepatologie und die gastroenterologische Onkologie.

Die Gastroenterologie befasst sich mit Erkrankungen des Bauchraums (siehe auch Infobox). Im Willibrord-Spital wird die breite Palette der endoskopischen Diagnostik und Therapie voll abgedeckt. Dazu zählen insbesondere Spiegelungen von Darm, Magen und Gallenwegen. Entdeckt der Arzt während der Darmspiegelung kleinere oder größere Polypen, kann er sie sofort abtragen. Ebenso auch kleinere bösartige Tumore, so dass eine nachfolgende Operation überflüssig wird.

„Wir freuen uns sehr mit Dr. Kasim einen erfahrenen und versierten Chefarzt für die Gastroenterologie gefunden zu haben“, sagte Krankenhausgeschäftsführer Alexander Schmithausen am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Chefarztes, der schon Pläne für die Abteilung hat: „Zunächst einmal freue ich mich, dass ich eine so etablierte Abteilung mit einem solch hervorragenden Ruf übernehmen kann. Sie weiterzuentwickeln, ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme.“

Das freut auch Dr. Christian Niemeyer. Er hatte seinen Renteneintritt um sechs Monate verschoben, bis feststand, das ein geeigneter Nachfolger gefunden war. Die Gastroenterologie am Willibrord-Spital hatte er mit aufgebaut und, wie er selbst sagt, die Darmspiegelung „hoffähig“ gemacht. Auch, weil sich bei der der Endoskopie in den letzten Jahrzehnten viel getan hat. „Als ich als Oberarzt anfing, waren Darmspiegelungen schmerzhafte Prozeduren, die niemand gerne über sich ergehen lassen wollte. Durch den technischen Fortschritt hat sich das heute ins Gegenteil gewandelt; es sind Massenuntersuchungen geworden.“ In Dr. Niemeyers Anfangszeit war nur eine Darmspiegelung am Tag üblich. Einmal musste es bei einem anderen Patienten dringend eine weitere durchgeführt werden. Die diensthabende Schwester war nicht begeistert, lenkte aber ein: „Na gut, aber lassen sie das nicht zur Regel werden.“ Heute können es bis zu 15 Darmspiegelungen am Tag sein. Etwa 4200 Endoskopien werden am Willibrord-Spital insgesamt pro Jahr durchgeführt.