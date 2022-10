Unternehmen in der Krise : Initiativkreis plädiert für eigenes Wirtschaftsdezernat in Moers

Setzen sich für die Moerser Wirtschaft ein (v.l.): Elmar Welling, Stefan Dietzfelbinger, Guido Lohmann, Christoph Scherer und Günter Bode. Foto: Julia Hagenacker

Moers Der Initiativkreis Moers hat mit IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger das vor wenigen Wochen verabschiedete „Handlungsprogramm Wirtschaft Moers“ diskutiert. Wie sich die Lage der Wirtschaft darstellt, was der Verein fordert.

Unter Federführung der IHK waren rund ein Jahr lang Vertreter der heimischen Wirtschaft zusammen mit der Verwaltungsspitze der Stadt im Diskurs, um herauszuarbeiten, wie der Wirtschaftsstandort Moers mit Blick auf die gewaltigen Herausforderungen der Zukunft gestärkt und weiterentwickelt werden kann.

Eingangs beleuchtete Dietzfelbinger zunächst die derzeitige Lage der Wirtschaft am Niederrhein. Der aktuelle Konjunkturklimaindex der Niederrheinischen IHK weise einen neuen Tiefpunkt seit Erhebung dieser Daten auf. „Dieser historisch schlechte Wert baut sich seit Monaten kontinuierlich auf“, so Dietzfelbinger. Lieferkettenproblematik, die seit über siebzig Jahren höchste Inflation und die drastischen Energiepreiserhöhungen schwächten sowohl den privaten Konsum wie auch die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft erheblich ab. Das treffe nun erstmals auch mit Wucht die Industriebetriebe des Landes. Da im IHK-Bezirk Duisburg-Wesel-Kleve mehr als zehn Prozent des gesamten Energieverbrauchs Deutschlands anfallen, treffe die derzeitige Krise die heimische Region besonders stark.

Initiativkreis-Vorsitzender Guido Lohmann, der bereits früh im Jahr vor einem sehr deutlichen Rückgang der Wirtschaftsentwicklung gewarnt hatte, sieht die deutsche Wirtschaft „bereits mitten in einer Rezession“. Gemeinsam appellieren IHK und Initiativkreis an die Politik in Bund und Land, so schnell wie möglich eine wirksame und vor allem unbürokratische Gas- und Strompreisbremse zu realisieren.

Kreishandwerkschef Günter Bode wurde deutlich: „Nicht nur die oft genannten Bäckerei- und Metzgerbetriebe stehen mit dem Rücken an der Wand, es trifft auch mehr und mehr andere Gewerke wie etwa den Metallbau oder die Friseurbetriebe“. Es komme in dieser Situation deshalb auch darauf an, möglichst alle verfügbaren Energiequellen so intensiv wie nur möglich zu erschließen und ideologische Scheuklappen abzulegen.

Intensiv diskutierte der Initiativkreis vor diesem Hintergrund das „Handlungsprogramm Wirtschaft Moers“. Dietzfelbinger und der Initiativkreis hoben übereinstimmend positiv den Gemeinschaftsgeist hervor, der in der Projektarbeit entstanden ist.„Jetzt geht es auf beiden Seiten darum, den Worten Taten folgen zu lassen“, forderte Vorstandsmitglied Elmar Welling. Deswegen plädiert der Gesamtvorstand des Initiativkreises auch dafür, den Bereich Wirtschaft nicht wie bislang einfach nur an den Bauausschuss anzugliedern, sondern als eigenen Ausschuss des Rates zu etablieren. Während etwa der Sportausschuss oder der Kulturausschuss in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen würden, sei das zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Moers zentrale Thema Wirtschaft eindeutig unterrepräsentiert, hieß es.