Wirtschaft in Moers : Das Café Sotto ist ihr „Baby“

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (links) und Wirtschaftsförderer Frank Putzmann haben Zeynep Brinkmeier in ihrem Café Sotto in der Moerser Altstadt besucht. Foto: pst

Moers Zeynep Brinkmeyer will vor allem, dass ihre Gäste sich wohlfühlen. Seit einem Jahr bereichert sie mit ihrem Lokal die Gastronomieszene in Moers. Warum der Bürgermeister der Wirtin unternehmerischen Mut bescheinigte.

„Das ist großartig hier. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!“ Sichtlich begeistert war Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei seinem Unternehmensbesuch beim Café Sotto an der Oberwallstraße in der Moerser Altstadt gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Frank Putzmann. „Wir können dankbar sein, dass wir so viele tolle Gastronomiebetriebe in Moers haben – und dazu gehören Sie.“ Besonders beeindruckt hat das Stadtoberhaupt das Flair und den Charakter des Cafés – fernab von Systemgastronomie.