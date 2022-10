AKH Viersen : Neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Bartholomäus Urgartz (47) tritt die Nachfolge von Christoph Aring an, der in den Ruhestand ging. Foto: Kaspar Müller-Bringmann

Viersen Bartholomäus Urgatz ist neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Viersen. Als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie und Früh- und Neugeborene verfügt Urgatz über umfassende Erfahrung in der Kinder und Jugendmedizin. Wo kommt er her - und was plant er für Viersen?

Vor seinem Wechsel nach Viersen leitete der 47-Jährige viele Jahre als Chefarzt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg. Mit dem neuen Chefarzt gewinnt die Klinik einen Experten für Kinderkardiologie und kann somit einen neuen Schwerpunkt setzen, der laut AKH im Kreis Viersen einzigartig ist. Wie bereits sein Vorgänger Christoph Aring, der in den Ruhestand gegangen ist, setzt auch Urgatz auf eine Vernetzung seiner Klinik mit den niedergelassenen Kinderärzten sowie sämtlichen Institutionen im Kreis, die im Kinder- und Jugendbereich aktiv sind. „Eine Klinik funktioniert nicht alleine“, findet der Mediziner, „deshalb ist es mir wichtig, die sehr gute Netzwerkarbeit fortzuführen und zu erweitern.“ Im Fokus stehen neben den Kindern auch die Eltern. Zu seinen ersten Tätigkeiten in Viersen gehört daher eine „Vorstellungsrunde“ bei den niedergelassenen Kinderärzten. Aber auch mit seinem Kollegen Christopher Altgassen hat er schon Kontakt aufgenommen, um die Kooperation mit der Geburtshilfe am AKH Viersen weiter zu stärken. Das gilt insbesondere für das Mutter-Kind-Zentrum und die Behandlung von Frühchens. Sein Wunsch: Mehr Familienzimmer, um auch Vätern die Möglichkeit zu geben, die ersten Lebenstage ihres Kindes hautnah mitzuerleben sowie die mütternahe Betreuung von kranken Neugeborenen. „Dr. Urgatz ist ein Teamplayer, dem die gute Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegekräften für die bestmögliche Behandlung der anvertrauten Kinder wichtig ist“, sagen die AKH-Geschäftsführer Kim-Holger Kreft und Thomas Axer.