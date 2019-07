Historie in Moers : Erzählungen und Anekdoten bei der Nacht der Geschichte

Maddalena Brunzel spielt auch in diesem Jahr die Kurfürstin Luise Henriette und führt durch das Schloss. Foto: Grafschafter Museums- und Geschichtsverein

Moers Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein taucht am 27. Juli in mehreren Stadtrundgängen tief in die Historie der Stadt Moers ein.

(RP) Wo stand eigentlich das Moerser Mattorn? Fuhren wirklich Kohlenzüge über die Steinstraße? Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Peschkenhaus, dem Pumpeneck, dem alten Landratsamt oder rund ums Moerser Schloss? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 27. Juli, ab 19 Uhr bei der Nacht der Geschichte in Moers. Dort wird wieder Erzählungen und Anekdoten gelauscht und Kurioses entdeckt.

Die Auswahl an Geschichtsstationen bei der dritten Auflage der Veranstaltung ist vielfältig. Insgesamt 15 Stationen werden vom Grafschafter Museums- und Geschichtsverein und dem Grafschafter Museum in Kooperation mit den Moerser Stadtführern und der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers angeboten. Bei einer 90-minütigen Rundreise durch Zeit und Raum können die Besucher zwischen drei Rundgängen mit jeweils fünf Geschichtsstationen auswählen.

Am Denkmal Luise Henriettes führt Kurfürstin Luise Henriette höchstpersönlich durch das Schloss. Dem Willen ihrer Eltern gehorchend, heiratete sie 1646 den Kurfürsten von Brandenburg. Ihr Herz gehörte allerdings einem französischen Hugenotten.

Am Rosarium erzählt Friedrich Wintgens seine Geschichte. Der bedeutendste Unternehmer der Stadt, der auch das Moerser Schloss sein Eigentum nannte, berichtet von der Firmen- und Familiengeschichte. Und zwar dort, wo einst seine Fabrik und Villa standen.

Moritz von Oranien war einst die letzte Hoffnung der Moerser Gräfin Walburg(is): Er sollte die Spanier aus Moers vertreiben und die zukünftige oranische Herrschaft sichern. Es gelang ihm, Moers zu befreien und die Stadt uneinnehmbar zu befestigen. Aber gelang ihm auch die dauerhafte Sicherung der oranischen Herrschaft? Moritz berichtet im Park über seine schillernden und seine weniger rühmlichen Taten.

An der Steinstraße (Schacht IV) geht es um Kohle. Der schwarze Diamant brachte Wohlstand, Bergbau und Kohlenzüge bestimmten in der Moerser Innenstadt das Leben.

Weitere Geschichtsstationen sind etwa der Königliche Hof, das Mahnmal für die Moerser Opfer der Shoa, die evangelische Stadtkirche sowie der Neumarkt.

Karten sind für acht Euro im Grafschafter Museum des Moerser Schlosses erhältlich. Da in den Vorjahren die Karten rasch vergriffen waren, empfehlen die Veranstalter, sich frühzeitig um Karten zu kümmern. Der kulinarische Abschluss der Veranstaltung mit Antipasti ist im Preis enthalten und findet im Musenhof des Grafschafter Museums statt.

Karten im Vorverkauf: Grafschafter Museum im Moerser Schloss, Kastell 9, Telefon: 02841 881510

(RP)