Verstärkung für den Gesangs- und Instrumentalunterricht : Neue Lehrkräfte an der Moerser Musikschule

Neue Lehrkräfte an der Moerser Musikschule

Moers Gesang, Flöte, E-Gitarre und Baglama unterrichten vier Künstler und Künstlerinnen, die das Team um Schulleiter Georg Kresimon verstärken. Insgesamt verfügt die Musikschule nun über 60 Lehrerinnen und Lehrer.

(RP) Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen durch die Pandemie entwickelt sich die Moerser Musikschule stetig weiter. Leiter Georg Kresimon freut sich über vier neue Lehrkräfte. „Wir haben an der Musikschule aktuell knapp 60 Lehrerinnen und Lehrer, die eine breite Fächervielfalt und unterschiedliche Instrumente unterrichten. Uns ist ganz wichtig, dass wir dies auch mit sehr kompetenten Lehrkräften durchführen. In erster Linie ist die Pädagogik wichtig, aber sie sollten auch gute Instrumentalisten sein“, beschreibt er die Ausgangssituation.

Ulas Özagaç spielt Baglama seitdem er 15 Jahre alt ist. Für ihn ist das Saiten-Instrument etwas Besonderes, weil er in Deutschland aufgewachsen und sehr „deutsch“ erzogen worden ist, aber später den Kulturkreis seiner türkischen Eltern schätzen gelernt hat. „Viele Kinder wissen gar nicht, dass Baglama an Musikschulen gelehrt wird. Ein Ziel ist es, dass Nichtdeutsche das grundsätzliche Angebot der Musikschulen kennenlernen, und das andere Ziel, dass auch deutsche Kinder das Instrument kennenlernen, sodass ein Austausch der Kulturen stattfindet“, erklärt Özagaç. Er plant ein Orchester für die Musikschule, in der sich verschiedene Einflüsse kombinieren. Wer die Baglama oder andere Instrumente erst ausprobieren möchte, kann diese leihen.