Neues Programm in Moers : Volkshochschule will mehr Kinder an den Herd bringen

Volkshochschule will mehr Kinder an den Herd bringen

Moers Die Volkshochschule, VHS, hat am gestrigen Mittwoch ihr Herbstprogramm für 2019 vorgestellt. Demnach fällt der Semesterstart auf den 9. September. Die meisten Volkshochschulen in Deutschland feiern bereits ihr hundertjähriges Jubiläum.

Radsport in Moers : Weltmeister fährt Rundkurs in Moers

Im Herbstsemester hat die VHS im Rahmen ihres Programms verschiedene Fotoausstellungen zu bieten. Zum Beispiel „Fremdes in der Stadt“, in der einige Flüchtlinge dokumentierten, was ihnen in deutschen Städten fremd erschien, oder „Voll der Osten“, mit Bildern aus der ehemaligen DDR von Harald Hauswald.