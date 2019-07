Spielplatz-Patenschaft in Moers : Kinder kümmern sich um Musenhof

Moers Die Kita Rasselbande hält seit vier Jahren eine Patenschaft für den Spielplatz. Jetzt hat sie eigens Mülleimer entworfen.

Die Idee, eine Patenschaft für einen Spielplatz zu übernehmen, hat die Kindertagesstätte Rasselbande aus Asberg vor vier Jahren sofort überzeugt. „Ein damaliger Vater eines unserer Kinder kam mit der Idee zu uns. Wir waren uns schnell einig, dass wir das machen wollen“, sagt Erzieherin Selma Vural. „Wir sind Moerser und wollen auch für unsere Stadt sorgen.“ Seitdem „kümmern“ sich die Kinder mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern und Erziehern um den Spielplatz am Musenhof. Ihr neuester Coup: fünf eigens entworfene und gestaltete Mülleimer, die die Kinder nun am Spielplatz aufgehangen haben.

Auch Selma Vural und ihre Kollegin Monika Silzer nutzen den Tag, an dem die Mülleimer aufgehängt werden, für ein kleines Fest. „Wir sind schon den ganzen Tag auf dem Spielplatz, haben zusammen Mittag gegessen. Viele Eltern sind dabei“, sagt Vural. Auch das Spielmobil des Kinder- und Jugendbüros ist vor Ort. Ohnehin sei bei der Rasselbande jeder Donnerstag ein Ausflugstag. Mindestens einmal im Monat fährt die Kita mit ihren 37 Kindern mit dem Bus in die Innenstadt zum Spielplatz am Musenhof.

Vural hat in den vergangenen Jahren beobachtet, wie schnell die Kinder dazulernen: „Man merkt, dass die Kleinen sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Sie versuchen von selbst, alles sauber zu hinterlassen. Manche nehmen sich sogar schon Handschuhe mit, um Müll aufzuheben.“ So wird, obwohl das ja eigentlich gar nicht der Hauptgedanke hinter dem Projekt ist, trotzdem auf die Sauberkeit der Plätze geachtet. Ein Stadtmitarbeiter kann das erfreut bestätigen: „Wir haben gemerkt, dass an den Spielplätzen, an denen Patenschaften existieren, die Verschmutzung auch wirklich geringer ist.“