Einrichtung in Moers : Seesternkinder holen auf

Mit der Sanduhr üben Celina Szupancsics (l.) und Martina Collin mit den Kindern das Lesen. Foto: Grafschafter Diakonie und Kirchenkreis Moers

Moers Wie Kinder in der Einrichtung am Dresdener Ring mit Mitteln aus dem NRW-Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ stark gemacht werden.

Der „Seesternrat“ tagt einmal pro Woche, die Zeiten der Hausaufgabenhilfe wurden verdoppelt und – statt umgekehrt – lesen nun die Kinder ihren Betreuenden vor. „Wir geben Gas und Power, damit wir den Kindern dabei helfen können nachzuholen, was zu kurz gekommen ist“, sagt Martina Collin, die Leiterin der offenen Einrichtung für Kinder der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers.

Dass die Einschränkungen in der Pandemiezeit Spuren hinterließen, stellten die Fachkräfte in den vergangenen Monaten fest. Manche der Erstklässler taten sich mit dem Buchstabieren schwer, bei der Erschließung der Zahlenräume haperte es. Den Jungen und Mädchen fiel es zudem schwerer als sonst in der Gruppe gut miteinander auszukommen und sie hatten Nachholbedarf in puncto Bewegung. Für das Seesternteam ein Grund Nägel mit Köpfen zu machen. Über die Stadt Moers wurden Mittel beim Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ beantragt. Ende Oktober erhielt der Seestern die Bewilligung.

Seitdem wird am Dresdener Ring zusammen mit den Kindern extra gepowert: Ab Mitte Dezember soll eine weitere Fachkraft das Team verstärken. Den Schwerpunkt beim Nachholen hat das Team auf das Lesen gesetzt: „Lesen bedeutet eine Kernkompetenz für das Zurechtkommen in der Schule, im Beruf und im Leben“, begründet Collin. Fällt den Pädagogen in der Hausaufgabenhilfe auf, dass eines der Kinder Bedarf hat, wird per Einzelförderung zusammen trainiert. Mittels Sanduhr und spannender Bücher gehen die Leseminuten deutlich schneller vorbei.

Um bei der Motorik aufzuholen, hüpfen, springen, balancieren und klettern die Jungen und Mädchen zum Beispiel per selbst aufgebautem Bewegungsparcours. Einmal in der Woche geht es zudem erlebnispädagogisch zur Sache. Welche Regeln sie bei alldem einhalten wollen, besprechen die Kinder bei den Treffen des neu geschaffenen „Seesternrats“ selbst. Warum ist es gut, einander aussprechen lassen? Welche Vorteile hat es, die Spiele nach dem Benutzen zurück ins Regal räumen? Soll diese Aufgabe reihum wechseln oder wollen wir es gemeinsam tun? „Zusammen einen Beschluss zu fassen, an den sich jeder hält, gibt Sicherheit und die Kinder lernen wieder mehr zusammenzuhalten“, erklärt Collin.