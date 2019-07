Schule in Moers : Beton-Wüste soll verschwinden

Info

Programm 2016 hat das Land NRW gemeinsam mit der NRW.Bank ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden Euro gestartet. Das Land übernimmt dabei für die Kommunen die Tilgungen.



Projekte 2019 In Moers sollen aus dem Fördertopf in diesem Jahr folgende Projekte bezahlt werden: Erweiterung Adolf-Reichwein-Schule, OGS-Erweiterung (10.000 Euro); Astrid-Lindgren-Schule, OGS-Erweiterung (125.000); Eichendorffschule, OGS-Erweiterung (315.000);

Stützung der Gesamtsanierung am Gymnasium In den Filder Benden (500.000); Zaunanlage Gebrüder-Grimm-Schule (14.000) und Hermann-Runge-Gesamtschule (25.000); OGS-Erweiterung an der GG Hülsdonk (1.042.638) und an der GG Regenbogenschule (310.000); Digitalisierung an Schulen (290.000).



Schulhof Der Umbau des Schulhofs am Grafschafter soll zum einen über einen Budgetanteil aus 2019 finanziert werden, der vorab nicht mit konkreten Maßnahmenplanungen belegt war (297.638 Euro). Der Rest soll aus dem Budget für 2020 bereitgestellt werden.