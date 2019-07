Einkauf in der Grafschaft : Moerser Stoffmarkt mit niederländischem Flair

Die Händler freuen sich auf den Stoffmarkt in Moers. Foto: Expo Event

Moers (RP) Der deutsch-niederländische Stoffmarkt gastiert am Samstag, 10 bis 17 Uhr, wieder in Moers. Mehr als hundert kreativ dekorierte und teilweise mit Stoff behangene Stände verwandeln den Kastellplatz in ein buntes Paradies für Nähenthusiasten und die, die es werden wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Aussteller kommen aus ganz Deutschland sowie den Niederlanden. Viele Stände bieten weit über 1000 verschiedene Artikel an. Dabei lassen sich sowohl traditionelle Produkte, wie beispielsweise Möbelstoffe aus Leder, als auch moderne Angebote, wie etwa Baumwolle und Wachstücher, finden.

Entsprechend dem Motto „Näh mal wieder“ finden Stoffenthusiastinnen alles, was das Herz einer jeden leidenschaftlichen Näherin höher schlagen lässt. Jersey für das nächste Freizeitkleid? Tüll für einen modischen Rock? Die riesige Auswahl an Stoffen und Zubehör lässt kaum einen Wunsch offen. Seien es Reißverschlüsse, Gummibänder, Haken, Handnähnadeln, Klettbänder oder Scheren, es gibt wenig Zubehör, das sich hier nicht finden lässt.

Auch Freunde und Interessierte der Innenraum-Gestaltung kommen am Samstag auf ihre Kosten. Beim gemütlichen Schlendern durch die Stände kann man sich schnell einen Überblick über zahlreiche Wohntextilien, Deko-Stoffe, Kissen oder Vorhänge verschaffen. So fällt es kreativen Köpfen sehr leicht, der eigenen Behausung einen neuen Pfiff zu verpassen. Ausgefallene Stände, freundliche und zuvorkommende Verkäufer und gelegentlich ein holländischer Akzent tragen zum außergewöhnlichen Flair bei.

Die Veranstaltung lockte die vergangenen Jahre sogar Besucher aus der weiteren Umgebung an. Zusätzlich ist in Moers auch diesmal der Nähmaschinenhersteller Elna vertreten. Hier hat jeder Besucher die Chance, direkt vor Ort eine wertvolle Nähmaschine zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr am Stand von Elna statt.

Der deutsch-niederländische Stoffmarkt existiert bereits seit dem Jahr 2005 und wird deutschlandweit an mehr als 45 Standorten veranstaltet.

www.stoffmarkt-expo.de

(RP)