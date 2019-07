Moers/Düsseldorf : Straßenbaubeiträge – Kritik an CDU/FDP

Moers/Düsseldorf Aus Sicht der Moerser SPD-Politiker Ibrahim Yetim und Atilla Cikoglu schaffen die Regierungsparteien mit ihrem Vorschlag mehr Probleme, als sie lösen.

Die Landtagsfraktionen von CDU und FDP haben ihre Ideen für Änderungen an den Straßenausbaubeiträgen vorgestellt. Aus Sicht der Moerser SPD-Politiker Ibrahim Yetim und Atilla Cikoglu schaffen die Regierungsparteien damit mehr Probleme, als sie lösen. Die SPD will die Straßenausbaubeiträge komplett abschaffen. „Allein in Moers haben rund 3000 Menschen an der Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler zur Abschaffung der Straßenausbaubeträge teilgenommen“, sagt der Landtagsabgeordnete Yetim. „Der Vorschlag der Mitte-Rechts-Koalition hebt die Ungerechtigkeiten nicht auf. Eigentümer werden weiterhin finanziell belastet.“