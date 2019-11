Meinung : Yetim macht’s – er muss!

Moers Unsere Autorin ist sich sicher: Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim wird der nächste Bürgermeisterkandidat der SPD in Moers.

Liebe Mitmoerser, ich lege mich fest: Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim wird der nächste Bürgermeisterkandidat der SPD in Moers! Die Gründe liegen auf der Hand. Für viele Genossen ist der 54-Jährige schon lange Wunschkandidat für den Posten des Verwaltungschefs. Bislang hat sich Yetim zwar gegen jegliche diesbezügliche Vereinnahmungsversuche erfolgreich gewehrt. Angesichts der eher schwierigen Situation der SPD im Bund und der Pleite um den ursprünglich vorgesehenen Kandidaten Detlef Raabe wird das jetzt aber nicht mehr möglich gewesen sein. Der Druck, einen Namen mit Erfahrung und „Gesicht“ zu präsentieren, war in der einstigen SPD-Hochburg Moers zuletzt einfach zu groß. Dass die Suche am Ende auf die Personalie Yetim hinausläuft, deutete sich schon im September an. Als Moerser Ortsvereinschef war der stellvertretende Bürgermeister nämlich nicht Mitglied der vierköpfige Kandidatenfindungskommission. Hinzu kommt: Mit Yetim und dem designierten Landratskandidaten Peter Paic würden zwei gelernte Bergmänner gemeinsam in den Kommunalwahlkampf ziehen.