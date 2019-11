Wirtschaft in Moers : Schuhaus Dismer feiert 115-jähriges Bestehen

Seit drei Jahren ist das Familienunternehmen auch in Moers ansässig. Damals übernahm Dismer das alteingesessene Schuhaus Seiltgen. Horst Seiltgen ist nach wie vor zufrieden mit der nahtlos geglückten Übergabe.

Die Tradition ist gewahrt. Aus dem renommierten Schuhhaus Seiltgen wurde das Schuhhaus Dismer. Heute feiert das Familienunternehmen sein 115-jähriges Bestehen. Vier Generationen prägen die Dismer-Geschichte. Ein Reparaturbetrieb für Schuhe stand am Anfang. Das war in Essen – im Jahr 1904. Heinrich und Julie Dismer waren damals die Betreiber. Die nächste Geschäftsgründung in Hamborn erfolgte dann mehr als drei Jahrzehnte später, im Jahr 1936. Es folgten Filialbetriebe in Wesel, Walsum, Neumühl und Meiderich. Im Jahr 1994 übernahm Dismer dann auch noch das Schuh- und Sporthaus Boogen in Dinslaken – und eröffnete zusätzlich im Zentrum der Duisburger Innenstadt eine seiner größten Filialen. Im August 2016 erfolgte schließlich die Übernahme des Traditionshauses Seiltgen an der Kirchstraße in Moers.