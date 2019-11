Verurteilter Pfarrer in Moerser Gemeinde : „Dass das möglich war, ist erschreckend“

Ria Jansenberger (v.l.), Präventionsfachkraft der Pfarrei, mit Weihbischof Rolf Lohmann und Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums Münster. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Im Fall eines wegen Missbrauchs vorbestraften Pfarrers, der auch in Asberg tätig war, hat sich Weihbischof Rolf Lohmann den Fragen der Gemeindemitglieder gestellt.

Bislang gibt es keinen offiziell gemeldeten Fall. Und trotzdem: Dass es von 1986 bis 1988 – in der Zeit, in der ein wegen sexuellen Missbrauchs vorbestrafter Aushilfspfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius beschäftigt war – auch Opfer aus Moers gegeben hat, ist nicht ausgeschlossen. Festzustehen scheint allein ein „kollektives Versagen und Wegschauen“ – zum Teil wohl auch in der Asberger Kirchengemeinde. Das jedenfalls berichtet Achim Klaschka, der Nachfolger des verhafteten Pfarrers in Moers wurde. Im Rahmen einer Diskussionsrunde über sexuellen Missbrauch in der Kirche, bei der am Montagabend auch Weihbischof Rolf Lohmann und Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums Münster, versuchten, Antworten auf viele offene Fragen zu formulieren, sorgte Klaschkas Wortmeldung für Aufmerksamkeit.

Schon bei der Amtseinführung sei er mit dem Fall konfrontiert worden, berichtete der Pfarrer, der am 3. Juli 1988 seinen Dienst an St. Bonifatius antrat. Und er habe schnell gemerkt, dass es verschiedene „Parteiungen innerhalb der Pfarrei“ gab. Der Aushilfspfarrer sei bei vielen durchaus beliebt gewesen, sagte Klaschka. „Er hat viele Aktivitäten organisiert.“ Von den Fahrradtouren mit Kindern und Jugendlichen zum Hülser Berg zum Beispiel sei damals noch lange erzählt worden. Das Thema Missbrauch dagegen, sagte Klaschka, wurde von niemandem offen angesprochen. Obwohl er selbst mit damaligen Verantwortungsträgern das Gespräch über die Missbrauchsfälle gesucht habe, habe er feststellen müssen: „Es war keine Transparenz da.“

Info Hier gibt es Hilfe für Betroffene Ansprechpersonen Menschen, die Opfer sexuellen Missbrauchs durch die Kirche geworden sind, können sich bei den Ansprechpersonen für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster melden:

Bernadette Böcker-Kock: 0151 63404738; Bardo Schaffner: 0151 43816695. Selbsthilfegruppe In Rhede hat sich eine Selbsthilfegruppe gegründet, die Betroffenen ebenfalls Hilfe anbietet. Die Mitglieder sind Betroffene und haben selbst sexuelle Gewalt im kirchlichen Kontext erfahren. Die Gruppe organisiert sich ohne Einfluss der Kirche. Ihr Ziel ist es, ein Forum zu bieten – von Betroffenen für Betroffene. Die Gruppe hilft unter anderem mit Informationen zu Hilfsangeboten und Beratungsstellen. Kontaktformular unter www.selbsthilfe-rhede.de

Vor zwei Wochen hatte das Bistum Münster mitgeteilt, dass der Aushilfspfarrer 1988 wegen sexueller Handlungen an Minderjährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Bereits 1972 erhielt er wegen „fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen“ eine Haftstrafe. Trotz der Verurteilungen wirkte der Priester über Jahrzehnte als Seelsorger in verschiedenen Bistümern. Der heute 85-Jährige, heißt es, sei seit 2002 im Ruhestand und inzwischen nicht mehr in der Seelsorge tätig.

Bekannt wurde der Fall jetzt durch einen Brief einer nicht betroffenen Person an Bischof Felix Genn. Insgesamt sei es der dritte Fall, in dem einschlägige Haftstrafen in den Akten vermerkt seien, so Frings. „Es macht völlig fassungslos, wenn man diesen Sachverhalt hört. Es gibt nichts, was es rechtfertigen könnte, wie man mit dem Fall umgegangen ist.“ Das unterstrich auch Weihbischof Lohmann: „Was und wie es passiert ist, ist unfassbar. Die Lage war klar, es lag alles auf dem Tisch, trotzdem ist nichts passiert. Dass das möglich war, ist erschreckend.“ Womöglich müsse sich die Kirche der Frage stellen, ob sie etwas an ihrem System ändern muss.