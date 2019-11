Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Moers : Wird Yetim Bürgermeisterkandidat?

Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim. Foto: Ibrahim Yetim

Moers Die Anzeichen, dass die parteiinterne Findungskommission am Freitag das Ergebnis ihrer Arbeit vorstellt, mehren sich. Sechs Namen wurden in den vergangenen Wochen in diesem Zusammenhang immer wieder genannt.