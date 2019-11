Weltspartagsrätsel : Preise für die Gewinner

Holten ihre Gewinne ab (von links): Klara Rywotzki, Sophia Schulz, Sophie Mosler, Luca Elias Papenroth und Benjamin Rabinski. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Moers Mehr als 1500 Kinder nahmen am Weltspartagsrätsel der Sparkasse am Niederrhein teil. Was man dabei tun musste, beschreibt Luca Elias Papenroth: „Man sollte auf einem Blatt den richtigen Weg eines Delfins durch ein Labyrinth finden.“ Als einer von 20 Gewinnern holte er seinen Preis jetzt in der Geschäftsstelle in Scherpenberg ab.

