Lokalpolitik in Moers: SPD-Chef Yetim greift Bürgermeister Fleischhauer frontal an

Moers Am 26. Mai wählt Europa das Parlament, im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an: Die Moerser SPD schwört ihre Genossen ein.

Als positive Beispiele nannte er die Positionierung von Hans-Gerd Rötters bei der Enni und den mobilen Bürgerservice. Zugleich übte Yetim harsche Kritik an CDU-Bürgermeister Fleischhauer. „Der Bürgermeister schläft nicht nur, er liegt im Koma.“ Yetim nannte als Beispiele die Umsetzung einer Bergmannsampel, „die in anderen Kommunen 14 Tage dauert, hier sechs Monate", den Wohnungsbau oder die fehlende Ansiedlung von Unternehmen. „Sehr geärgert“ habe er sich beim Thema „Finanzamt“, wo die Stadt eigentlich die Landesregierung treiben müsse. Erst auf Druck des Bündnisses sei ein hochrangiger NRW-Beamter dazu nach Moers gekommen, werde die Stadt an der Ausschreibung beteiligt. Außerdem habe die SPD im Rat eine Resolution eingebracht, um die Zwar-Netzwerke („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) zu erhalten, die das Land abschaffen will. „Ich bin gespannt, ob andere Parteien da mitmachen.“