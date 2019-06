Moers : Damit’s nicht stinkt: Biotonne einen Spalt offen lassen

Moers Bei der gegenwärtigen Hitze sollten die Deckel von Biotonnen nicht ganz geschlossen werden, rät die Enni. Vor allem feuchte Küchenabfälle fangen bei Wärme schnell an zu gären und zu stinken. Haben Fliegen ihre Eier auf den Bioabfällen abgelegt, finden die Larven in dem feucht-warmen Klima ideale Lebensbedingungen.

Wer das vermeiden will, sollte die Biotonne immer an einem kühlen, schattigen Platz aufstellen. Zudem sollten Nutzer den Behälterboden mit Zeitung auslegen und auch zwischen die Abfälle Zeitungen oder Äste einschichten. „Das saugt die Feuchtigkeit auf und verhindert die schnelle Gärung“, sagt Claudia Jaeckel, Abfallexpertin der Enni Stadt & Service.

Rund 17.000 Moerser Haushalte nutzen Biotonnen. Pro Jahr landen darin in Moers rund 7500 Tonnen Küchenabfälle wie Gemüse-, Salat- und Brotreste oder Gartenabfälle wie Rasen-, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt. Auch kompostierbare Stoffe wie Haare, Federn, Holzwolle, Küchenkrepp und Sägemehl sind in den braunen Tonnen gut aufgehoben. Im Sommer können Fliegen und Maden dort aber die Vorherrschaft übernehmen. Feuchte Küchenabfälle in Zeitung einzuwickeln, das kann bereits Wunder wirken. „Dann können Fliegen ihre Eier nicht so leicht ablegen“, weiß Jaeckel. Sie rät dazu, Speisereste im Sommer schnellst möglich und somit eventuell auch über die Restabfalltonne zu entsorgen.