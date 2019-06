Parkplätze in Moers : Keine Brötchentaste, kein Verkehrschaos?

Moers. Foto: Enni Stadt & Service

Moers Durch das Abschaffen des 20-Minuten-Freiparkens will Moers das Parken auf dem Neumarkt unattraktiver machen. Ziel ist es, dass weniger Autos den hoch frequentierten Innenstadt-Parkplatz ansteuern.

Zu wenig Parkplätze, zu großer Andrang – und das an einer verkehrstechnisch schwierigen Stelle: Moers will das Parken auf dem Neumarkt unattraktiver machen, damit weniger Autofahrer den hoch frequentierten Problemparkplatz ansteuern. Wie berichtet, fällt dort ab dem 1. Juli die sogenannte Brötchentaste weg. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt im Mai so beschlossen.

Die Politik folgt damit einer Empfehlung von Gutachtern, die 2018 die Parkraumsituation in der Innenstadt analysiert haben. Das Abschaffen der Brötchentaste sei ein weiterer Versuch, den Verkehrsfluss auf und rund um den Neumarkt in den Griff zu bekommen, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder.

Info Täglich 9000 Euro Parkgebühren Test Die CDU hatte vorgeschlagen, einen parkgebührenfreien Tag in Moers zu testen. Sie glaubt, dass eine solche Maßnahme zur Attraktivität der Innenstadt beitragen könnte. Der Antrag wurde abgelehnt. Einnahmen Die Einnahmen aus Parkgebühren sind ein fester Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts. 2018 nahm die Stadt im Schnitt 9000 Euro pro Tag durch Parkgebühren ein.

Frühere Verkehrszählungen haben ergeben, dass täglich bis zu 2200 Fahrzeuge auf den Neumarkt und in Richtung Meerstraße einbiegen – wegen der zentralen Lage des Parkplatzes, direkt am Ärztehaus. Die Möglichkeit, dort eine Zeit lang kostenlos stehen zu können, locke viele Autofahrer an, auch wenn klar erkennbar sei, dass auf dem Neumarkt nichts mehr geht, sagt Schröder. Durch den „Parksuchverkehr“ sei es immer wieder zu chaotischen Szenen gekommen. Das Abschaffen der Brötchentaste soll entlasten.

Mit der Brötchentaste, die es in der Innenstadt auf allen öffentlich bewirtschafteten Parkflächen gibt, können Autofahrer 20 Minuten lang kostenlos parken, um zum Beispiel mal eben in einen Laden zu gehen.

Ab Montag geht das vom Neumarkt aus nicht mehr. Wer einen Stellplatz sucht, hat dort künftig drei Möglichkeiten: Kostenloses Kurzzeitparken auf dem kompletten Seitenstreifen vor dem Ärztehaus (15 Minuten mit Parkscheibe), Parken über einen längeren Zeitraum mit Parkschein auf den regulären Plätzen – oder weiterfahren.

„Das Kernproblem in Moers ist nicht, dass wir zu wenig Parkplätze in der Innenstadt haben“, sagt Schröder. „Wir haben zu wenig Parkplätze direkt an den Geschäften. Fest steht: Die Stellschrauben, an denen sich diesbezüglich drehen lässt, sind begrenzt.“

Große Hoffnungen von Politik, Verwaltung und Autofahrern liegen auf dem Areal „Kastellplatz“. Im Zuge der Entwicklung des neuen Quartiers Haagstraße soll dort eine weitere Tiefgarage entstehen – entweder direkt unter dem Platz oder ein Stück weiter in Richtung Arbeitsamt. „Im Moment wird geprüft, ob das möglich ist, dabei geht es um Grundwasser und mögliche historische Funde“, sagt Schöder. „Im Laufe des Jahres könnten vielleicht schon Ergebnisse vorliegen.“