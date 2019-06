Hier bedient der Chef noch selbst : Sie halten Momente des Lebens fest

Moers Seit fünf Generationen ist Familie Barth im Foto-Geschäft tätig. Der heutige Hauptsitz des Unternehmens ist Moers.

Als Schwerpunkte seiner Arbeit nennt er Firmenporträts, Events, People, digitale Technik, aber auch Hochzeiten, Tier- und Kinderserien. Seine Ausbildung zum People- und Porträtfotografen absolvierte Barth zunächst im elterlichen Betrieb in Moers, im weiteren Verlauf dann in angesehenen Fotostudios in Norddeutschland. Die theoretische Fachausbildung absolvierte er im bekannten Foto- und Medienforum in Kiel. Zudem nahm er erfolgreich an zahlreichen Fotowettbewerben teil. Seine Frau Sabrina Barth leitet das „Deko and more“ in unmittelbarer Nachbarschaft des Studios mit einem vielfältig-bunten Angebot an Accessoires. Sie übernahm das eigenständig geführte Geschäft von der Großmutter, Gerda Barth, die hier einst ein Porzellan-Geschäft besaß.