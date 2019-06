Geschwister-Scholl-Gesamtschule : Graffiti gegen Rechts

Graffiti gegen Rechts. Foto: Stadt Moers

Moers Ein buntes und kreatives Zeichen gegen Rassismus setzen Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule: „Demokratie stärken“ haben zehn Jugendliche auf die städtischen Garagentore am Parkplatz Mühlenstraße gesprayt – ein Ort, an dem in der Vergangenheit häufig rechte Schmierereien zu finden waren.

Die Anfänge für die Graffitiaktion liegen beim Jugendkongress im November 2018. In einem Workshop gestalteten die Schüler den Entwurf. Der Künstler Becker Schmitz hat die Ideen ehrenamtlich zu einem Gesamtkunstwerk entwickelt. Gemeinsam haben sie es jetzt umgesetzt. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt finanzierte das Projekt. Die Initiative „Demokratie stärken in Moers“ wurde vom Rat beschlossen und setzt sich mit extremistischen Tendenzen in der Gesellschaft auseinander. Foto: Stadt Moers

(RP)