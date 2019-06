40 Jahre Evangelische Beratungsstelle Duisburg/Moers : Wenn’s in Familien kriselt

Moers Die Evangelische Beratungsstelle für die Kirchenkreise Moers und Duisburg half in 38.500 Fällen in den vergangenen 40 Jahren.

Nicht immer läuft das Leben glatt, und manchmal braucht man einfach jemanden, mit dem man reden kann, der einem zuhört und vielleicht sogar ein paar helfende Tipps gibt. Genau das machen die Mitarbeiter der Evangelischen Beratungsstelle Duisburg/Moers seit 40 Jahren. Unter der Trägerschaft der Kirchenkreise Duisburg und Moers finden hier Menschen in den verschiedensten Lebenskrisen psychologische Beratung und individuelle Unterstützung. „In den letzten 40 Jahren hat unsere Beratungsstelle in insgesamt 38.500 Fällen zirka 250.000 beratende Hilfe in Erziehungs-, Familien-, Partnerschafts- und anderen persönlichen Problem geleistet“, sagte Leiterin Anke Jäger anlässlich des 40. Geburtstags ihrer Einrichtung. „Und der Bedarf wächst stetig.“

Nachdem man in den drei Gründungsjahren mit vier Beratungsstellen in Duisburg-West, -Süd, -Nord und Kamp-Lintfort, angefangen hatte, gibt es seit 2006 zwar nur noch zwei Beratungsstandorte, in Duisburg (Duisburger Straße 172) und in Moers (Humboldtstraße 64-66), der Beratungsbedarf selber hat sich seither immer mehr ausgeweitet und inzwischen auf das mehr als fünffache angewachsen.