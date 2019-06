Jubiläum am Niederrhein : 50 Jahre auf dem Weg zu den Menschen

Info

Daten Die Festwoche zum 50. Geburtstag der Caritas geht heute weiter.

Dienstag Am Dienstagabend kommt NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann in die Rheinberger Stadthalle, um ab 19.30 Uhr über das Thema „Der Mensch im Mittelpunkt – Eine Herausforderung für die Pflegepolitik in NRW“ zu sprechen. Dem Vortrag schließt sich eine Podiumsdiskussion an.

Freitag Für Freitag, 28. Juni, lädt das Caritashaus St. Hedwig an der Sandstraße in der Nähe des St. Bernhard Hospitals in Kamp-Lintfort ab 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Samstag Am Samstag, dem 29. Juni, feiert das Caritas Seniorenzentrum St. Josef, Walkenriedstraße in der Nähe des Parkhotels Welling in Kamp-Lintfort, ab 14 Uhr sein Sommerfest.