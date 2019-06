Konzert in Moers : Konzertchor begeistert in der Dorfkirche

Moers Viel Applaus gab es für das musikalische Gedenken an den Beginn des zweiten Weltkriegs mit dem Grafschafter Konzertchor in Repelen

„Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa“ – „Es stand die Mutter voll Kummer beim Kreuz“. Das von einem Unbekannten verfasste, mittelalterliche Gedicht über die Schmerzen der Mutter Jesu beim Anblick ihres am Kreuz leidenden Sohnes ist von vielen Komponisten vertont worden. So auch von dem 1839 in Liechtenstein geborenen und 1901 in München gestorbenen Organisten und Musikpädagogen Josef Gabriel Rheinberger. Seine zweite, 1884 entstandene „kleine“ Version des mütterlichen Klageliedes in g-moll stand am Sonntag unter anderem auf dem Programm eines stimmungsvollen Konzertes des Grafschafter Konzertchores in der voll besetzten evangelischen Dorfkirche in Moers-Repelen.