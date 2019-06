Extraschicht in Moers : Leuchtende Klänge auf Schacht IV

Moers Eine Lichtinstallation zählt zu den Höhepunkten der Extraschicht in Moers. Zum fünften Mal ist die Grafenstadt bei dem regionalen Spektakel mit 50 Spielorten dabei.

Hunderte Attraktionen zu Lande, zu Wasser und in der Luft: An 50 Spielorten in 24 Städten zwischen Moers und Hamm beweist die Extraschicht am Samstag, 29. Juni, von 18 bis 2 Uhr früh bereits zum 19. Mal, was für ein Erfolgsformat sie ist. Einzigartig in der Region und weit darüber hinaus ist sie ein Magnet für zigtausende Besucher. Die Nacht der Industriekultur steht ganz im Zeichen des Staunens, Entdeckens und Erlebens. Bereits zum fünften Mal nimmt der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers an der Extraschicht teil. In Zusammenarbeit mit der Ruhrtourismus und Dank der finanziellen Unterstützung der Volksbank Niederrhein, des Moerser Kulturbüros sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers erwartet die Besucher des Industriedenkmals Rheinpreußen Schacht IV (Zechenstraße 50, 47443 Moers) unter dem Motto „Bergbau zum Anfassen vs. Energy:Future“ ein kulturelles Programm.