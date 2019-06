Markteinführung in Moers : Im „MoersGin“ ist der Geist des Spargels

Michael und Marvin Wittmann (sitzend von links) präsentieren zusammen mit Destillateur Martin Kern den „MoersGIN“. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Michael Wittmann setzt bei seinem Produkt auf regionale Zutaten. Produziert wird die Spirituose bei Reginerate in Krefeld.

Als Michael Wittmann vor der Entscheidung „Jetzt oder nie“ stand, gab er dem „Jetzt“ den Vorzug und stieg in eine völlig neue Materie ein. Der bekennende Gin-Genießer setzt ab sofort auf seine eigene Marke. Sie ist in der Grafenstadt Moers erhältlich. Bis es soweit war, hatte Michael Wittmann allerdings noch Höhen und Tiefen erlebt, verwarf die Idee, um danach noch gestärkter an seinen Projekt festzuhalten.

„Mit dem 50. Lebensjahr wollte ich es nochmals wissen“, erinnert sich der Tourismusfachmann, der sein Reisebüro Kios West am Königlichen Hof betreibt. Er war gerade auf großer Tour den Kilimandscharo hoch und hatte viel Zeit, auch über seine Gin-Leidenschaft nachzudenken. „Ich hatte Lust auf etwas Neues“, beschreibt der heute 51-jährige seine Motivation. Wieder in niederrheinischen Gefilden, machte er sich daran, sein Netzwerk aufzubauen. Der Zufall wollte es, dass er den Krefelder Gin-Virtuosen Martin Kern (34) kennenlernte, dem er von seinem Vorhaben erzählte. Kern räumt derzeit mit seinen Produkten in Fachkreisen die Auszeichnungen ab. Noch eine weitere Leidenschaft pflegt Michael Wittmann. „Ich liebe Spargel von Kindesbeinen an.“ Das Stangengemüse kam aus dem familiären Rheinberger Umfeld und sollte nun mit weiteren sieben Zutaten dem Wacholderdestillat die geschmackliche Note geben.

Info Die Reifezeit dauert bis zu sechs Wochen In kleinen Chargen wird seit März „MoersGin“ produziert und reift bis zu sechs Wochen. Die Flasche „MoersGin“ (0,5 l) kostet im Handel 36,90 Euro. Infos unter www.moersgin.de

„Ich hatte schon von vielen exotischen Zutaten gehört, aber vom Spargel als Zutat für einen Gin noch nie“, sagt dazu Martin Kern, der in Krefeld unter dem Firmennamen „Reginerate“ zu finden ist. Über ihn kam der Kontakt zum niederrheinischen Spirituosenhersteller Ernst Deselaers in Kevelaer-Wetten und seinem Familienbetrieb Moosbur zustande.

Wittmann beschränkt sich neben aromatischem Spargel auf Zutaten wie Estragon, Sellerie, rote Beeren, Zimt, Boskoopäpfel und Wacholder, die sich zu einem harmonischen Ganzen an professioneller Stelle nach dem Reinheitsgebot als „London Dry Gin“ komponieren ließen. Vor allem dem frischen Spargel widmete Wittmann seine Aufmerksamkeit. Kiloweise schälte seine Mutter Ursula die Stangen der Saison vom Niederrhein in der Experimentierphase. „Mir war es wichtig, saisonale wie regionale Produkte zu verwenden. Klar war mir auch im Vorfeld, dass dieser Gin etwas kann“, so Wittmann, der dem Spargel ein Denkmal in einem geistigen Getränk setzte.

Für Martin Kern war das Ergebnis dieser Geschmackskomposition überraschend und überzeugend zugleich. Auch Sohn Marvin Wittmann (22) hat den Vater unterstützt und für ein schickes Flaschenlabel gesorgt. Dass das Produkt nun als „MoersGin“ den Markt erobert, versteht sich, denn Wittmann durfte mit Erlaubnis der Stadt das Moerser Wappen verwenden. Seit etwa zehn Tagen ist das Produkt im Handel, so in der Tabakstube in der Altstadt, zu bekommen. Das Café Extrablatt wird MoersGin-Tonic anbieten. Mit anderen Gastronomen ist Wittmann im Gespräch.