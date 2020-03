Baustein für mehr Stadtsauberkeit : Ein Kümmerer gegen wilden Müll

Moers Mit einem Bündel von Maßnahmen will ENNI für mehr Stadtsauberkeit sorgen

Dies sind allerdings nicht die einzigen Aufgaben des „Kümmerers“: Er kontrolliert Sperrmüllanmeldungen und achtet auf die Einhaltung der Straßenreinigungssatzung, wie zum Beispiel die Gehwegreinigung. Außerdem fährt er regelmäßig sogenannte Müll-Hotspots an. „Das sind sensible Orte, wo gerne mal Müll abgelagert wird. Derzeit sind uns ungefähr 20 Hotspots bekannt“, berichtet Zierdt. Auch durch Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und der Moerser Polizei soll den „Abfallsündern“ entgegengewirkt werden. Durch die Bestreifung von Friedhöfen und der Innenstadt würden viele im Vorfeld abgeschreckt.

Müll-Debatte in Moers : Sauberkeit – Enni will gezielt vorgehen

Über die verbesserte Melde-App können sich Bürger aktiv einsetzen und Störungsmeldungen direkt an Zierdt weiterleiten. In Planung seien außerdem QR-Codes an Containern und Papierkörben. „Wenn ein Müllcontainer überfüllt ist und schon überläuft, kann man den Code scannen. So bekomme ich Bescheid, wo genau das Problem ist und kann schnell handeln“, so Zierdt.