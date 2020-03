Moers-Meerbeck : Enni verlegt neue Leitungen an der Lindenstraße

Moers-Meerbeck Die Arbeiten im Kreuzungsbereich beginnen voraussichtlich am Mittwoch.

Die Enni Energie & Umwelt verlegt in den nächsten Wochen neue Leitungen für Wasser und Strom sowie Leerrohre für Lichtwellenleiter zum Ausbau des Breitbandnetzes im Bereich der Weserstraße, der Bismarckstraße und der Lindenstraße. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 11. März, wandern vor dort etwa 150 Meter tief in die Lindenstraße hinein und dauern insgesamt rund vier Wochen bis Mitte April. In dieser Zeit wird es Einschränkungen für den Verkehr geben. So werden durch die Arbeiten im Fahrbahnbereich Höhe Weserstraße und Lindenstraße diese zeitweise von der Bismarckstraße aus nicht zu befahren sein. „Das bedeutet auch, dass die Zufahrt zum Meerbecker Markt zeitweise beeinträchtigt wird“, sagt Bauleiter Amir Duric. Die Marktbeschicker hat die Enni bereits informiert, die Gewerbetreibenden vor Ort seien persönlich aufgesucht worden, heißt es. Anwohner haben ein Einwurfschreiben erhalten. Fragen beantwortet die Enni außerdem auch an ihrem Baustellentelefon unter der Rufnummer 02841 104-600.