Polizeistatistik : Suche per Mikroskop nach Unfallfluchten

Harald Hemsteg zeigt am Mikroskop, was die Spurensicherungsfolie hergibt. Foto: Fritz Schubert

Kreis Wesel Im Kreis Wesel nahmen die Verkehrsunfälle 2019 entgegen dem Landestrend ab. Was der Polizei vermehrt Sorgen bereitet, ist die steigende Zahl der Unfallfluchten. Mit speziellen Folien unter dem Mikroskop können Täter entdeckt werden.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, wie es im Amtsdeutsch heißt, ist eine Straftat. Und diese bereitet der Polizei im Kreis Wesel zunehmend Sorgen. Das betonten am Dienstag Landrat Ansgar Müller als Leiter der Kreispolizeibehörde sowie deren Führungsbeamte Rüdiger Kunst, Dietmar Leyendecker und Harald Hemsteg bei der Präsentation der Verkehrsunfallstatistik für 2019.

Schlugen 2018 noch 2970 Unfallfluchten zu Buche, so waren es im vergangenen Jahre 3156. Die Spanne reicht vom simplen Parkplatzrempler bis zum schweren Unglück mit Verletzten. Ermittelt werden muss in jedem Fall, weshalb die Polizei für jeden Zeugenhinweis – Kennzeichen, Farbe oder Marke des Fahrzeugs – dankbar ist. Technisch ist sie aufgerüstet. So wird im Kreis nach Vorbild Kleves, wo der Gocher Sachverständige Jochen Lehmkuhl die Methode entwickelte, schon geraume Zeit unter anderem eine spezielle Spurensicherungsfolie mit Namen Spurfix eingesetzt, die unterm Mikroskop untersucht werden kann.

Info Sicherer als im Landesvergleich Unfallhäufigkeit Sicherheit im Straßenverkehr wird gern an sogenannten Unfallhäufigkeitszahlen abgelesen. Demnach waren 2019 im Kreis Wesel (in dem rund 370.000 Kraftfahrzeuge registriert sind) 3305 von 100.000 Einwohnern von einem Unfall betroffen. Auf Landesebene waren es 3784.

Hemsteg demonstrierte dies am Dienstag an dem Gerät mit einigen teils verblüffenden Erkenntnissen. So kommen die Beamten zum Beispiel auch zwei Sorten von Verursachern auf die Schliche: Tätern und Vortäuschern. Letztere haben den Schaden am Fahrzeug selbst verursacht. Winzige Steinchen aus Mauerwerk, Lackspuren eines ebenfalls als beschädigt gemeldeten Fahrzeugs, reflektierende Perlchen eines Absperr-Pollers oder exakte Abdrücke von Straßenlaternen machen solche Täuschungsversuche zunichte. Das kann inklusive Gutachten vor Gericht dann schnell sehr teuer werden.

2013, so Harald Hemsteg, stellten sich bei den ersten Untersuchungen rund 20 Prozent der Fluchten als fingiert heraus. Andererseits könne die Methode mit der Spurensicherungsfolie auch zu Entlastungen beitragen.

„Ein Zettel an der Windschutzscheibe reicht nicht“, sagte Kunst. „Unfallverursacher müssen am Ort bleiben und sollten am besten selbst die Polizei hinzurufen“. Dazu rät Leyendecker besonders bei Unfällen mit Kindern. Etwa wenn sie mit dem Rad gestürzt sind. Auf deren Aussage, es sei schon alles in Ordnung, dürfe man sich nicht verlassen. Sie seien nicht mündig, stünden, so flocht Hemsteg ein, manchmals noch unter Schock, spürten Schmerzen erst später.

Stichwort Kinder: Rüdiger Kunst erklärte zum Thema Verkehrserziehung ab dem Kindergartenalter, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten Radfahrfähigkeiten heute nicht mehr selbstverständlich als vorhanden vorausgesetzt werden dürften. Für Unterrichtseinheiten müsse man erstmal schauen, ob jedes Kind überhaupt ein Rad hat.

In der Gesamtschau auf das Zahlenwerk für 2019 sprach Müller von „Licht und Schatten“. So sank die Zahl der kreisweit registrierten Unfälle entgegen dem Landestrend im Vergleich zum Vorjahr um 804 auf 15.197. In ganz NRW hingegen waren 18.000 Unfälle mehr zu verzeichnen. Verkehrsunfälle mit Verletzten nahmen im Kreis um 64 auf 1512 ab.

Mit 16 exakt auf Vorjahresniveau blieb die Zahl der Verkehrstoten. Darunter waren sieben Rad- beziehungsweise Pedelecfahrer. Anders aufgeschlüsselt gehörten sechs Unfalltote (2018: vier) zur Gruppe der Senioren und gleichbleibend zwei zu den jungen Fahrern. Kinder waren wie 2018 im vergangenen Jahr nicht betroffen.

Pedelecfahrern wird sich die Polizei im Kreis Wesel auch in diesem Jahr wieder verstärkt widmen, im Frühjahr und den Osterferien Pedeltraining für Senioren anbieten und für sichere Kleidung (auffällig, reflektierend, Helm etc.) werben. Sie gelten anhand steigender Zahlen weiter als gefährdet, während die Zahl der verunglückten Radfahrer gesunken ist.

Besonders haften geblieben ist jener schreckliche Fall eines illegalen Autorennens in Moers, bei dem eine völlig unbeteiligte 43-Jährige Ende April vergangenen Jahres ums Leben kam. Ansgar Müller, Rüdiger Kunst, Dietmar Leyendecker und Harald Hemsteg bezeichneten das anschließende Gerichtsurteil wegen Mordes gegen den Verursacher und die Hafstrafe für den mitbeteiligten anderen Fahrer einhellig als „eine klare Antwort“. Eine regelrechte Raserszene, wie es sie anderswo geben möge, gäbe es im Kreis Wesel übrigens nicht.

Als erfreulich stellte der Landrat fest, dass die Zahl der Unfälle junger Fahrer seit zehn Jahren von 788 auf 500 zurückgegangen ist. Er führt dies unter anderem auf das Präventionsprojekt Crash-Kurs an Schulen zurück, das offensichtlich sehr gut wirke.