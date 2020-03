Bürgermeisterwahl : CDU präsentiert Kandidaten aus Moers

Der Moerser Andreas Lips ist Bürgermeisterkandidat der CDU in Hamminkeln. Er stellte sich jetzt offiziell vor. Foto: CDU

Hamminkeln Der Parteivorstand hat den 43-jährigen Rechtsanwalt Andreas Lips einstimmig nominiert. Die CDU nennt auch die Ratskandidaten und will per „Team statt Einzelkämpfer“ um Stimmen werben.

Andreas Lips aus Moers soll bei der Kommunalwahl am 13. September als Bürgermeisterkandidat des CDU-Stadtverbands Hamminkeln kandidieren. Der Vorstand des Stadtverbands hat den 43-jährigen Rechtsanwalt aus Moers am Montagabend einstimmig nominiert. Auch die Kandidaturen für den Stadtrat, für die Ersatzkandidaten sowie für die Reserveliste wurden einstimmig als Vorstandsbeschluss angenommen. Die offizielle Aufstellungsversammlung des CDU-Stadtverbands für Bürgermeisterkandidat und Ratsbewerber und Bewerber findet Ende März statt.

Die Nominierung des in Hamminkeln unbekannten Moersers kommt nicht nur überraschend, sondern dürfte auch Beleg dafür sein, dass die Christdemokraten keinen geeigneten und willigen Kandidaten aus den eigenen Reihen gefunden haben. Im Vorfeld hatte sich die CDU – und auch die Partei der Grünen – nicht durchringen können, Bürgermeister Bernd Romanski zu unterstützen, sondern als größte Fraktion und Partei in der Stadt auf eigenem Personalprofil bestanden.

Info Neue und bewährte Ratskandidaten Kommission Zur Personalkommission gehörten neben Norbert Neß Dieter Wigger, Stefanie Schulten-Borin, Wilhelm Kleine-Besten, Gerret Wedler, Matthias Holtkamp sowie Anneliese Große-Holtforth. Kandidaten Im kandidierenden Team der CDU für den Stadtrat ist eine Mischung aus bewährten und neuen Kräften. Neu treten Wojtek Wilczek, Alfred Nelz und Roland Schmithuisen (Hamminkeln), Christin Hoffmann (bisher Nachrückerin) und Sandra Neß (beide Dingden), Stefanie Schulten-Borin (bisher Nachrückerin; Brünen), Nils Eichelberg (Mehrhoog) und Marcel Opladen (Loikum) an. Fünf Frauen und 14 Männer werden sich für die CDU in den 19 Wahlkreisen bewerben.

Veranstaltungsreihe In einer „Woche der CDU“ vom 20. bis zum 24. April werden die Bürgerschaft, Verbände und alle gesellschaftlichen Gruppen zu dezentralen Veranstaltungen in den Dörfern eingeladen, um ihre Anregungen und Ideen zu äußern.

Ob der Bürgermeisterwahlgegner Bernd Romanski (SPD) heißt, ist unklar. Der Verwaltungschef will sich in den Osterferien entscheiden, wie er am Dienstag bestätigte. Die Grünen bieten den Ur-Mehrhooger Johannes Flaswinkel als Kandidaten auf.

Vor der Nominierung hatte sich Andreas Lips den Vorstandsmitgliedern sowie den Vorsitzenden der CDU-Ortsverbände und Vertretern der CDU-Vereinigungen (Senioren-Union, MIT) vorgestellt. Als „politisch interessierter und denkender Mensch“ strebe er „diese neue Herausforderung an“. Er sagte: „Ich will Bürgermeister der Stadt Hamminkeln werden und im Wahlkampf dafür arbeiten, dass die Ratsfraktion gestärkt wird.“ Das Wahlziel: „Die CDU muss so stark sein, dass keiner an ihr vorbeikommt.“ Im Wahlkampf und danach gelte es, „die Meinung der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und der gesellschaftlichen Gruppen in Hamminkeln wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen“.

Andreas Lips ist verheiratet und stammt aus Moers. Nach seiner Schulzeit leistete er seinen Wehrdienst bei der Marine. Dem Jura-Studium und dem Refendariat folgte die Mitarbeit in einer Mönchengladbacher Rechtsanwalts-Sozietät. Vor fünf Jahren hat er sich als Anwalt in Moers selbstständig gemacht. Schwerpunkte seiner juristischen Arbeit sind Öffentliches Recht und Baurecht.

Seit der Zeit in der Jungen Union ist er politisch aktiv. Dabei hat er den Hamminkelner CDU-Fraktionsvorsitzenden Dieter Wigger kennengelernt. „Auch den damaligen Bürgermeister Heinrich Meyers als beeindruckende Persönlichkeit habe ich schätzen gelernt“, berichtete er dem CDU-Vorstand. Mit Dieter Wigger verbindet ihn seit vielen Jahren eine persönliche und politische Freundschaft. Daraus resultierte sein Interesse an der Kandidatur in Hamminkeln.